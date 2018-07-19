В Москве пройдет 2-я Национальная выставка машиностроения и инноваций из Китая «China Machinery Fair»

Цели выставки — укрепление деловых отношений между Россией и Китаем, расширение инвестиционных возможностей, обмен опытом, заключение взаимовыгодных сделок, включая совместное производство и локализацию на территории России. China Machinery Fair впервые успешно состоялась в 2017 году. За три дня выставку посетил 5651 специалист со всей России. В 2018 году в выставке примут участие более 200 ведущих промышленных производителей из Китая, которые представят оборудование в следующих тематических разделах:

* Строительная техника

* Оборудование лёгкой промышленности

* Насосы, капаны, трубопроводная арматура

* Сельскохозяйственное оборудование и аксессуары

* Электротехническое и энергетическое оборудование

* Станки

* Трансмиссии, запасные детали

В течение 3-х дней работы выставки пройдёт насыщенная деловая программа. Ключевым событием станет «II Российско-китайский форум машиностроения и инноваций» с участием глав правительственных структур и представителей крупного бизнеса Китая и России. В рамках форума пройдут тематические круглые столы с участием ведущих специалистов и экспертов, представляющих различные промышленные отрасли двух стран.

В рамках China Machinery Fair 2018 будет работать Единый Консультационный Центр по вопросам сотрудничества с Китаем. Эксперты центра бесплатно предоставят консультации по работе с китайскими поставщиками в вопросах логистики, таможенного оформления, заключения контрактов, лизинга, а также расскажут о возможностях финансово-банковского сотрудничества.

В рамках премиального Клуба Деловых Контактов представители крупных промышленных предприятий двух стран проведут переговоры и подпишут соглашения о будущем сотрудничестве. В 2017 году такой формат доказал свою эффективность, за два дня работы Клуба представители российского бизнеса провели 311 встреч со своими потенциальными партнерами из Китая.

Официальные партнеры выставки: Торгово-промышленная палата РФ, ЦВК «Экспоцентр», Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей, Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, Российско-Китайская палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией, Ассоциация содействия развитию деловых связей «Китайский деловой центр, Ассоциация кластеров и технопарков РФ.

Выставка проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Официальный оператор выставки — выставочная компания Мессе Франкфурт РУС.

Сайт выставки: http://chinamachineryfair.ru

По материалам организаторов