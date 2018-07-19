«Техмаш» представил опытный образец насоса для перекачки нефтепродуктов

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представил на 15-й международной выставке «Нефть и газ» продукцию для топливно-энергетического комплекса. Мероприятие проходило в Москве с 18 по 21 июня 2018 года. Одной из ключевых разработок, представленных на стенде «Техмаша», стал опытный образец насоса для перекачки нефтепродуктов (бензин, легкие мазуты), созданный на базе Ленинградского механического завода им. К. Либкнехта. Производительность оборудования достигает 50 кубометров в час, с возможностью самовсасывания и непродолжительным сухим

ходом до 10 мин. Кроме того, «Техмаш» продемонстрировал продукцию, производство которой планируется увеличить в рамках инвестиционного проекта «Технологии Невы» стоимостью более 1 млрд рублей. Это запорные и фитинговые устройства для трубопроводов различных типоразмеров (диаметр от 25 до 200 мм). Изделия предназначены для установки в качестве запорных устройств, полностью перекрывающих поток рабочей жидкости или газа в трубопроводах, транспортирующих воду, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.

Немало обсуждений в рамках выставки вызвала продукция, разработанная на базе Алексинского опытного механического завода. Например, подземные емкости, используемые для хранения нефти и нефтепродуктов, а также смеситель СП7 «пьяная бочка», который отлично смешивает жидкости и незаменим в приготовлении твердых, порошкообразных, сыпучих компонентов гомогенных смесей. Применение данного аппарата за короткий промежуток времени позволяет высококачественно смешать компоненты.

Среди других образцов продукции холдинга – кумулятивный труборез ТРК разработки НПО «Прибор». Труборез обеспечивает перерезание насосно-компрессорных, обсадных, а также бурильных труб с высаженными наружу концами в скважинах с гидростатическим давлением до 80 МПа и температурой до 150 °С. Устройство эффективно при перерезании насосно-компрессорных труб в обсадной колонне.

«Масса заряда этого изделия в десятки раз меньше традиционно используемых для обрыва труб фугасных торпед, что гарантирует минимальное побочное воздействие», – отметил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Также «Техмаш» представил шестеренные насосы и агрегаты, разработанные на базе механического завода «Ново-Вятка». Изделия отличаются от своих аналогов повышенным ресурсом работы. Это обеспечивается использованием антифрикционного материала подшипников скольжения и специальными операциями упрочнения поверхностей валов. Так, например, ресурс работы насосов типа Г11-1 увеличен с 3 тыс. до 4 тыс. часов, а насосов типа Г11-2 - с 5 тыс. до 7,2 тыс. часов.

Среди экспонатов следует отметить и термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов для химической и нефтехимической промышленности, теплоснабжения и тепловых сетей производства НПО «Сплав»; образцы запорной арматуры на примере шаровых и дисковых затворов, а также сырьевые материалы, используемые для получения деталей и комплектующих. Продукция отвечает современным требованиям по коррозиестойкости. Запорная арматура изготавливается из полимерных композиционных материалов на основе реакто- и термопластов. Термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов способны выдержать температуру и давление до 210 °C и 40 атм соответственно.

По материалам пресс-службы Госкорпорации «Ростех»