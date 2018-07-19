Новое мобильное приложение KSB для управления насосами

В июле 2018 года компания KSB готовится представить новое мобильное приложение под названием KSB FlowManager. С помощью новейшего мобильного приложения KSB FlowManager можно настраивать и управлять работой насосов, оснащенных системами частотного регулирования нового поколения PumpDrive 2 или PumpDrive 2 Eco, а также прибором настройки фиксированной скорости вращения MyFlow Drive. Новое приложение поддерживает все знакомые базовые функции предыдущих версий мобильного приложения MyPump Drive и доступно для мобильных операционных систем IOS и Android, загружается бесплатно с iTunes Store или Google Play Store.

Основная функция приложения KSB FlowManager заключается в управлении работой и мониторинге. Приложение отображает текущую рабочую точку и обеспечивает доступ ко всем ключевым параметрам, включая сигналы предупреждений, сообщения о неполадках и запись данных. KSB FlowManager также имеет мастер ввода в эксплуатацию для управления разомкнутым контуром, регулирования давления и контроля перепада давления. Выбранные наборы параметров могут быть сохранены, обработаны и отправлены по электронной почте. Кроме того, мобильное приложение имеет дополнительную функцию обзора параметров, которая позволяет задавать параметры привода, чтобы настроить работу насосного агрегата в соответствие с требованиями системы.

В случаях применения с прибором MyFlow Drive мобильное приложение KSB FlowManager позволяет выполнить последующую адаптацию рабочей точки нерегулируемого насоса путем виртуальной подрезки рабочего колеса. Эта функция реализуется посредством защищенной авторизации с помощью одноразового TAN-кода («transaction authentication numbers»). За отдельную плату пользователь приобретает список из 50 действующих одноразовых TAN-кодов.

Еще одна новая функция — внешний Bluetooth-шлюз — позволяет осуществлять беспроводную связь с устройствами через смартфон, планшет или ноутбук. Шлюз не требует встраивания в устройства, он может быть подключен снаружи к их сервисному интерфейсу. Шлюз также имеет дополнительный интерфейс USB с разъемом mini-USB (для связи с ноутбуком или для зарядки аккумулятора), а также кнопку «on-off» для экономии заряда батареи или для переключения между режимом Bluetooth и USB. Два светодиодных индикатора состояния отображают режимы работы и батареи.

По материалам журнала «С.