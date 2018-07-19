ГРУППА ЧТПЗ отгрузила партию труб для индийской АЭС

Группа ЧТПЗ поставила первую партию из 138 тонн бесшовных нержавеющих труб для АЭС «Куданкулам» в Индии. Продукция изготовлена на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Трубы диаметром 16 мм и толщиной стенки 1,5 мм предназначены для строительства парогенератора станции.

К продукции заказчик предъявил особые требования. Все трубы подвергаются дополнительному ультразвуковому и вихретоковому контролю, который осуществляется под личным наблюдением инспекторов из Индии. Всего, согласно контракту, Группа ЧТПЗ отгрузит потребителю 276 тонн труб.

– Повышенные требования заказчика было невозможно выполнить без внедрения новых для предприятия методик контроля продукции. Результаты проверки позволили нам подтвердить устойчивость производимых труб к внешним воздействиям. Выпускаемая продукция отвечает самым высоким требованиям нашего клиента, – отмечает коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

Группа ЧТПЗ производит широкий сортамент труб для строительства энергетических объектов России и зарубежья. В 2017 году Группа ЧТПЗ уже поставил 80 тонн бесшовных нержавеющих труб для трубопроводов III и IV энергоблоков АЭС «Куданкулам». Компания принимала участие в поставках трубной продукции для теплоэлектростанций «Лонг Фу — 1» (Вьетнам), Приморской, Прегольской и Калининградской ТЭС, Воронежской теплоэлектроцентрали, Ростовской и Белорусской АЭС, а также Тяньваньской (Китай) атомной электростанции.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ