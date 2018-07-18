В ЛИПЕЦКЕ ОТКРОЕТСЯ ЗАВОД FONDITAL

Официальное открытие завода Fondital в ОЭЗ Липецка уже не за горами. Завершена газификация завода Fondital на территории ОЭЗ Липецка, компания уже приступила к опытной сборке и тестированию котлов. Основная задача — обеспечить производство на заводе в России таких же надежных и качественных котлов, как и на головном предприятии в Италии.

С этой целью производится тщательная подготовка персонала и наладка оборудования. На заводе установлены новые сборочные линии, которые соответствуют последнему слову науки и техники в данной отрасли. Полностью отлажен процесс сборки модели Minorca CTFS 24, идет подготовка к освоению процесса сборки других моделей котлов.

На предприятии применяется система встроенного качества с многоступенчатой системой проверки, система непрерывных улучшений Kaizen, на примере Италии, позволившая оптимизировать производственные процесы и снизить издержки.

Каждый работник, вне зависимости от имеющегося образования, проходит обязательное обучение, изучая все тонкости технологического процесса.

В Липецке уже произведен и испытан первый готовый котел «made in Russia» и успешно протестирована первая батарея алюминиевых радиаторов. Все системы работают стабильно в штатном режиме. Сертификация производства запланирована на сентябрь месяц.

Бренд Fondital отличается тем, что занимается выпуском инновационной продукции, постоянно совершенствуются и создаются новые образцы отопительных радиаторов и котельного оборудования, путем внедрения передовых производственных технологий и увеличения инвестиций в исследования и разработку.

Компания надеется, что доля их присутствия на российском рынке будет расти. Кроме того у предприятия хорошие перспективы для реализации продукции на экспорт, т.к. целевым рынком продукции является не только Россия, но также страны ЕАЭС и их соседи.

По материалам журнала «С.О.К»