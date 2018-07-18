ГРУППА ЧТПЗ ПРОДОЛЖАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Группа ЧТПЗ, Правительство Свердловской области и Первоуральский городской округ подписали «дорожную карту» по взаимодействию в сфере управления профессиональными образовательными организациями. В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 состоялось подписание соглашения по созданию управляющей компании по подготовке высококвалифицированных кадров для Белой металлургии. Документ подписали первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов, временно исполняющий полномочия главы городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

«Дорожная карта» содержит конкретные шаги в развитии договоренностей, достигнутых в феврале 2018 года в Сочи на площадке Российского инвестиционного форума между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, министром образования РФ Ольгой Васильевой, председателем Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андреем Комаровым и генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Речь идет о создании управляющей компании в форме некоммерческой организации, которая будет работать над обеспечением деятельности сразу двух учебных заведений - Первоуральского металлургического колледжа и Первоуральского политехникума.

— «Дорожная карта» определяет три приоритетных направления совместной работы промышленных предприятий, образовательных организаций, органов власти и местного самоуправления. Первое — формирование единой цифровой образовательной среды «школа-техникум-завод». Оно предполагает создание центра онлайн-образования, разработку электронных портфолио обучающихся. Второе направление — внедрение культуры высокой производительности в образовательный процесс. Третье — это масштабирование полученного опыта, — отмечает первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. — Совместно с ПТНЗ мы прилагаем все усилия, чтобы эффективно управлять созданным в Первоуральске уникальным образовательным учреждением, повышать престиж рабочих профессий, внедрять новые стандарты обучения. Мы готовили этот документ с февраля, прорабатывали детально каждый шаг и сегодня вышли на финишную прямую.

Результатом совместной работы станет качественное улучшение профессионального образования в Свердловской области, решение задачи подготовки кадров для высокотехнологического производства и цифровой экономики.

— С целью подготовки квалифицированных кадров для предприятий Белой металлургии Группа ЧТПЗ одной из первых в стране начала развивать систему дуального образования, – подчеркивает управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов. – Мы накопили передовой опыт в области взаимодействия с профессиональными учебными заведениями и выработали эффективные методики практико-ориентированного обучения студентов. Наши инновационные наработки заслуживают комплексного внедрения в систему профессионального образования. Подписание «дорожной карты» способствует этому и конкретизирует работу в данном направлении на ближайшие годы.

— В течение семи лет Группа ЧТПЗ реализует на основе государственно-частного партнерства программу «Будущее Белой металлургии», – комментирует вр.и.п. главы ГО Первоуральск Игорь Кабец. – Сегодня программа охватывает два средних профессиональных учебных заведения в регионе, 40 школ, вовлеченных в систему ранней профориентации и один вуз, базовая кафедра

которого открыта при Образовательном центре Группы ЧТПЗ. «Будущее Белой металлургии» - это комплексная система подготовки кадров «от школы до вуза», которую нужно масштабировать в городе, регионе, стране. И подписание «дорожной карты» – первый шаг на пути к этому.

С 2011 года Группа ЧТПЗ в рамках программы «Будущее Белой металлургии» занимается подготовкой кадров для отечественной промышленности и является лидером дуального образования в России. Сегодня в корпоративную образовательную программу вовлечено более 600 студентов Первоуральского металлургического колледжа и политехникума, почти 8000 школьников Свердловской области и более 80 сотрудников компании, обучающихся на базовой кафедре УрФУ им. Б.Н. Ельцина «Технологии и оборудование трубного производства» при Образовательном центре Группы ЧТПЗ. В конце 2017 года «Будущее Белой металлургии» признана Национальным Агентством развития квалификаций лучшей практикой в стране по подготовке квалифицированных рабочих кадров.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ