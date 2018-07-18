Союз машиностроителей Германии поддерживает выставку «Нефтегаз-2019»

Союз машиностроителей Германии (VDMA) заявил о своей официальной поддержке международной выставки оборудования и технологий для нефтегазового комплекса«Нефтегаз-2019». На ней традиционно будут представлены ведущие немецкие нефтегазовые компании.

«Нефтегаз» входит в десятку главных мировых смотров достижений нефтегазовой промышленности. В апреле этого года в «Нефтегаз-2018» приняли участие 552 компании из 27 стран. Выставка является эффективной рабочей площадкой для решения целого комплекса задач по модернизации отрасли на базе новейших инновационных разработок.

Экспозиция и деловая программа выставки направлена на развитие международной кооперации, а также на продвижение отечественных технологий и оборудования, необходимых для повышения конкурентоспособности национальной нефтегазовой индустрии на внутреннем и внешних рынках.

«Нефтегаз-2019» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 18 апреля будущего года. Сайт: http://www.neftegaz-expo.ru/

По материалам организаторов



