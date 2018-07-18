АДЛ ИЗМЕНИЛ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ CG DRIVES & AUTOMATION (EMOTRON)

Компания АДЛ, эксклюзивный дистрибьютор оборудования CG Drives & Automation (Emotron) в России, Беларуси и Казахстане, сообщает об изменении цен на преобразователи частоты FDU, FDU 2Y, устройства плавного пуска MSF и TSA, мониторы нагрузки, а также ряда плат расширения и дополнительных устройств.

Наименование продукции

Увеличение, %

Преобразователь частоты FDU 2Y 0,75...7,5 кВт 380В IP20

от 1 до 5%

Преобразователь частоты FDU 0,75...132 кВт 380В IP54 от 2 до 5%

Преобразователь частоты FDU 11...22; 160; 250 кВт 380В IP20

от 2 до 5%

Мягкий пускатель MSF 11...300 кВт (норм. пуск) / 7,5...250 кВт (тяж. пуск) 380В IP20

от 1 до 5%

Мягкий пускатель TSA 7,5...200 кВт (норм. пуск) / 4...110 кВт (тяж. пуск) 380В IP20

от 1 до 5%

Опции для преобразователей частоты и устройств плавного пуска (платы, интерфейсы, пульты)

от 1 до 5%

Монитор нагрузки M10, M20, трансформатор тока СTМ010, СTМ025

от 1 до 5%







Характеристики указанных товаров не изменились. Изменения связаны с повышением цен на комплектующие. Новые цены вступают в силу и будут доступны на сайте в разделе «Прайс-листы» с 20 июля. Оплата оборудования, отгруженного ранее, будет производиться по прежним условиям.

Подробная техническая информация об оборудовании CG Drives & Automation доступна в каталоге «Электрооборудование для электродвигателей: управление и защита» и на странице товаров на сайте компании. Также обращаем ваше внимание, что компания АДЛ поддерживает складские запасы и самостоятельно обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего спектра продукции Emotron.

По материалам пресс-службы АДЛ