МИНПРОМТОРГ УЖЕСТОЧАЕТ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭС

Минпромторг подготовил максимально жесткую «дорожную карту» по разработке российской линейки мощных газовых турбин в 2020-х годах. По данным "Ъ”, на совещаниях министерство настаивало на приоритетной загрузке машиностроителей РФ и отсечении иностранцев от планируемой программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. Кроме того, чиновники хотят освободить от рыночных штрафов генераторов, установивших пилотное российское оборудование, даже при его поломке. Но потребители считают, что для этих рисков существует страховой рынок, а аналитики замечают, что освобождение от штрафов превращает плату за мощность в административный сбор на разработку турбин.

Проект уже внесен в правительство, но разногласия ведомств пока не урегулированы. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки мощных турбин: в четвертом квартале 2019 года — на 110 МВт (разработка конструкторской документации, подготовка производства, изготовление опытного образца, монтаж и испытания), в конце 2021 и 2022 годов — на 170 и 65 МВт. Разработать технологии инфраструктуры для обслуживания и сервиса планируется к четвертому кварталу 2019 года. На серийное производство турбин планируется выйти к четвертому кварталу 2027 года. «Дорожная карта» включает пункт о предоставлении субсидий из бюджета на компенсацию части затрат на производство.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака "Ъ” подтвердили, что было совещание по «дорожной карте» и есть поручение по ее доработке. Согласно протоколу совещания у заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова от 13 июня, у Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», «Силовых машин» и Минэнерго не было замечаний к документу.

По материалам журнала «С.О.К»