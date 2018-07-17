ТМК РАССКАЗАЛА ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ ИННОПРОМ-2018

Делегация Трубной Металлургической Компании (ТМК), одного из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, во главе с председателем Совета директоров компании Дмитрием Пумпянским традиционно приняла участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

Интерактивный стенд ТМК представил информацию об инновационных проектах компании. В частности, были продемонстрированы возможности нового научно-технического центра (НТЦ) ТМК в Сколково, строительство которого завершается, и новейшие образцы премиальных резьбовых соединений ТМК UP.

Стенд ТМК посетили десятки российских и зарубежных деловых делегаций, представители компаний и государственных органов. Подробные осмотры стенда провели министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

В дни выставки на стенде работал лекторий, где посетителям рассказали об экологической стратегии ТМК, о синергии корпоративных компетенций в НТЦ в Сколково, о цифровых технологиях в проектировании и производстве премиальных резьбовых соединений, о

программах корпоративного университета ТМК2U по подготовке специалистов в области цифрового производства.

Особый интерес слушателей вызвала презентация, в которой было продемонстрировано, что ТМК сегодня способна производить всю трубную колонну в сборе, не только обеспечивая стопроцентную ее комплектность, но и применяя специальные инновационные решения для конкретного месторождения: собственные марки стали, уникальные запатентованные резьбовые соединения и экологически безопасные покрытия резьбы, позволяющие собрать колонну без использования смазок.

В ходе выставки на стенде был подписан ряд соглашений в области цифровой трансформации бизнес-процессов и внедрения цифровых решений в производство. ТМК заключила соглашение с компанией SAP и Уральским федеральным университетом, в рамках которого планируется открытие в вузе лаборатории SAP Next-Gen Lab. Ожидается, что ТМК станет ключевым постановщиком задач для будущей лаборатории. Компания также подписала соглашения с международной консалтинговой компанией KPMG, российской компанией ЭР-Телеком и заключила меморандум с немецкой компанией PSI Metals GmbH — документы предполагают проекты повышения эффективности производства на предприятиях ТМК.

Делегация ТМК активно участвовала в деловой программе выставки. Дмитрий Пумпянский, возглавляющий Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, модерировал конференцию «Роль стандартизации в развитии цифрового производства». Заместитель генерального директора ТМК Алексей Митенков выступил на сессиях «Цифровые инновации: как R&D и производство создают спрос» и «Кросс-индустриальные цепочки инноваций», директор Корпоративного университета TMK2U Елена Позолотина — на сессиях «Университеты как пространство инноваций для бизнеса и общества» и «Образовательные решения для промышленности», а главный эколог компании Ирина Колдаева приняла участие в дискуссии на сессии «Экологическая безопасность производства как основа для международного сотрудничества».

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, с 2010 года ежегодно проводится в Екатеринбурге. Организаторы — министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. В выставке ИННОПРОМ-2018, которая проходила с 9 по 12 июля, были представлены стенды более 600 компаний из 20 стран мира.

По материалам пресс-службы ТМК