НОВИНКА В ЛИНЕЙКЕ РЕЗЬБОВЫХ ФИТИНГОВ PRO AQUA

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о существенном расширении ассортимента латунных резьбовых фитингов Pro Aqua. В продуктовой линейке появились соединение разъемное прямое хромированное, переходник для подключения датчика температуры, ниппель с переходом на евроконус, а также добавились разные типоразмеры уже существующих позиций. Весь ассортимент латунных резьбовых фитингов Pro Aqua имеет никелированное покрытие.

Резьбовые фитинги Pro Aqua сделаны из сантехнической латуни европейской марки CW617N, предназначенного для систем водоснабжения и отопления. В новых позициях увеличена длина муфтового соединения – она составляет 6 витков резьбы и предусмотрены насечки на резьбе для фиксации намоточных материалов.

Прямое разъемное соединение Pro Aqua предназначено для подключения полотенцесушителей к трубопроводам. Разъемное соединение имеет весьма презентабельный внешний вид, поэтому является отличным решением для открытого монтажа. Кроме того, соединение можно применить взамен сгона и использовать для разделения труб на ремонтные участки.

Переходник Pro Aqua для подключения датчика температуры теплосчетчика имеет с одной стороны трубную наружную резьбу разных диаметров, а с другой стороны находится метрическая резьба М10. Переходник можно подключать к обычным резьбовым тройникам. На фитинге находится ушко для пломбировки.

Ниппель Pro Aqua с переходом на евроконус обычно используется при комплектации систем водоснабжения и отопления для соединения трубопроводной арматуры с металлополимерными, PEX, PE-RT трубами. Ниппель укомплектован уплотнительным кольцом O-Ring из E.P.D.M., поэтому при монтаже не требуется дополнительные уплотнительные материалы.

Гарантия на весь ассортимент латунных резьбовых фитингов Pro Aqua составляет 5 лет.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»