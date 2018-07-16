ОМСКИЙ НПЗ УСТАНОВИТ СЕПАРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАША

«Волгограднефтемаш» отгрузил два сепаратора в адрес Омского НПЗ "Газпром нефти", сообщает пресс-служба компании. Оборудование будет эксплуатироваться в составе установки гидрокрекинга вакуумного газойля комплекса глубокой переработки нефти. Аппараты были изготовлены по проектной документации лицензиаров - Chevron Lummus Global и ОМЗ Daelim.

Сепараторы предназначены для очистки углеводородов от механических примесей и влаги в присутствии водорода и сероводорода. Оборудование выполнено из биметаллической стали толщиной 153 и 161 миллиметров и рассчитано на работу при давлении до 16 мПа.

По материалам портала Rupec



