ТОМЗЭЛ поставил свою продукцию казахстанской компании «КазТрансОйл» для проведения опытно-промышленного испытания

Электропривод «ЭПЦ-4000» российского производства был установлен на объекте ГНПС «Атасу» АО «КазТрансОйл». Достоинством линейки данных электроприводов является компактный волновой редуктор с промежуточными телами качения, имеющий высокие нагрузочные характеристики,характеризующийся точностью, плавностью.

Специалисты Томского завода электроприводов провели обучение персонала казахстанской компании для эксплуатации оборудования. По завершении испытаний предусмотрена возможность начала поставки продукции АО «ТОМЗЭЛ» в Республику Казахстан.

Договоренность о сотрудничестве между АО «ТОМЗЭЛ» и компаниями топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан была достигнута в г. Челябинске на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где был подписан Меморандум о сотрудничестве между ПАО«Транснефть» и АО «КазТрансОйл». Документ предусматривает развитие партнерства и делового сотрудничества, обмен опытом, а также возможность поставки оборудования, производимого предприятиями ПАО «Транснефть».

По материалам портала Energybase



