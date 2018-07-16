АДЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ «ГРАНРЕГ» ИЗ ПЛАСТИКА

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки воздухоотводчиков собственного производства «Гранрег» и появлении в номенклатуре нового исполнения — пластикового. Новинки могут применяться в различных отраслях промышленности, в основном в системах водоподготовки и водоотведения, системах орошения в сельском хозяйстве и кучном выщелачивании в горнодобывающей промышленности.

На данный момент для заказа доступны три типа пластиковых воздухоотводчиков:

кинетические воздухоотводчики «Гранрег» КАТ 50.1

Предназначены для удаления большого количества воздуха, движущегося с высокой скоростью при первичном заполнении системы, впуска большого количества воздуха при опорожнении труб, поддержания атмосферного давления в трубах, предотвращения схлопывания и кавитационных повреждений трубопроводов.

Предназначены для эффективного удаления воздуха из жидкостных систем в процессе работы, а также впуска воздуха в систему при ее опорожнении для предотвращения образования вакуума.

комбинированные воздухоотводчики «Гранрег» КАТ 51.1

Предназначены для удаления большого количества воздуха, движущегося с высокой скоростью при первичном заполнении системы, впуска большого количества воздуха при опорожнении труб, поддержания атмосферного давления в трубах, предотвращения схлопывания и кавитационных повреждений трубопроводов, а так же удаления воздуха из системы, находящейся под давлением.

Данные воздухоотводчики изготовлены из нейлона, армированного стекловолокном, могут иметь латунное или нейлоновое основание с уплотнениями EPDM и NBR, температурный диапазон применения от 0 до +60 °С.

По материалам пресс-службы АДЛ