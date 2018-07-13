Состоялась встреча руководства «Транснефти» и хорватской компании JANAF

ПАО «Транснефть» на встрече представляли президент Н.П. Токарев, первый вице-президент М.С. Гришанин, вице-президенты С.А. Андронов, М.В. Маргелов, П.А. Ревель-Муроз. Хорватскую сторону представляли президент JANAF Д. Ковачевич, член правления компании Б. Шарич, а также глава представительства Промышленной палаты Хорватии в Российской Федерации Я. Деспот.

В ходе встречи стороны положительно оценили возможности сотрудничества и обсудили перспективы совместного участия в проектах. В том числе, рассматривалась возможность организации обмена опытом между специалистами компаний в сфере эксплуатации инфраструктурных объектов и участия ПАО «Транснефть» в международной конференции JANAF, которая пройдет в г. Загребе (Республика Хорватия) в декабре 2018 года.

JANAF также выразила намерение присоединиться к деятельности Международной ассоциации транспортировщиков нефти, созданной в 2013 году по инициативе крупнейших мировых нефтепроводных компаний, и в ближайшее время стать ее наблюдателем.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»