Проблема контрафактной арматуры приобрела общероссийские масштабы

Весной текущего года на всероссийском уровне был поднят вопрос контроля качества трубопроводной арматуры из-за присутствия значительной доли контрафактной продукции. Несмотря на наличие свыше восьми тысяч национальных стандартов, на российский рынок попадает немало поддельной продукции. Избавление от «серой» арматуры на рынке положительно скажется на конкурентной борьбе за качество среди отечественных производителей.

Минпромторг объявил войну незаконному обороту промышленной продукции, начав разработку системы сквозного отслеживания товаров на всем пути следования от производителя к потребителю по аналогу тех, которые созданы для прослеживания движения медикаментов. Используя маркировку изделий, к 2024 году планируется распространить систему отслеживания на все ключевые группы товаров – можно будет использовать интернет-ресурсы для проверки качества и оригинальности арматуры. Пока единственно успешными мерами борьбы с контрафактом стало решение крупных потребителей запретить ту или иную продукцию к закупке для своих дочерних предприятий.

Лидирующие позиции на рынке трубопроводной арматуры занимают производства 33-го региона — Муромский завод трубопроводной арматуры, компания «Армагус» и арматурный завод «Гусар», совокупная стоимость объема продукции которых, востребованной на крупнейших нефтегазовых концернах страны, превышает 19 млрд рублей. Наряду с ними в стране действует сеть псевдопроизводителей, зарегистрированных в частных домах или по месту жительства учредителей, и не имеющих штата квалифицированных работников, станочного парка и достаточных производственных площадей. Они не изготавливают, а поставляют импортную продукцию сомнительного качества. Определить такие «заводы» легко: территориально они занимают незначительную площадь, в штате у них числится несколько десятков сотрудников, в обязанности которых входит преимущественно оформление документов и упаковка продукции.

Фальсификатом становится и выпущенная ранее советская арматура, на которую были оформлены паспорта для реализации под видом новых изделий. Отдельную группу составляет «серая» продукция, которая изготавливается по устаревшим чертежам на несертифицированном оборудовании, ввиду чего представляет немалую опасность для потребителей.

Не менее опасны для российского арматурного рынка компании-посредники, реализующие трубопроводную продукцию азиатского производства. Их присутствие на рынке приводит к тому, что российские производственные предприятия Владимирской, Курской и Тульской областей отмечают недозагруженность мощностей и многомиллионные убытки. Псевдопроизводители и посредники отнимают 30 % рынка трубопроводной арматуры, совокупный оборот которых составляет около 20 млрд рублей ежегодно. В результате их деятельности каждый год федеральный бюджет теряет около 3 млрд рублей по налогу на прибыль, НДС и единому социальному налогу.

Как выявить подделку?

Чтобы выявить контрафактную продукцию, рекомендовано тщательно подойти к изучению документации и репутации компании, производящей или реализующей ее. Для начала оценивают стоимость трубопроводной арматуры: легальная продукция не может быть дешевой ввиду производственных затрат на технологическое обслуживание станочного оборудования и оплату труда сотрудников. Не менее важна сопроводительная документация, в которой серийные номера корпуса изделий должны совпадать с паспортом на них. Законные производители арматуры по запросу предоставляют документы, выданные им конструкторским бюро,

подтвердив факт изготовления сертифицированной продукции. Фальсификат от сертифицированной арматуры отличается и визуально: составные части оригинальной продукции одинаковы по цвету и внешнему виду, тогда как контрафакт собирают из отдельных частей различных оттенков и качества.

По материалам портала «Агрызские вести»



