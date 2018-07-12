«АБС ЗЭиМ Автоматизация» представила однооборотный привод МЭОФ-630

Сегодня в г. Екатеринбург состоялось открытие 9-ой Международной промышленной выставки «Иннопром-2018». В этом году основной тематикой мероприятия стала Индустрия 4.0 и цифровое производство. На стенде группы компаний «АБС Электро» представлены инновационные разработки отечественных специалистов:

• терминал релейной защиты «РИТМ», оснащенный сенсорным дисплеем, удобным простым интерфейсом, интерактивным меню ввода данных, а также рядом уникальных для терминалов РЗА функциональных характеристик;

• однооборотный электропривод МЭОФ-630 с интеллектуальным блоком КИМ3;

• малогабаритная адаптивная антенная решетка «Комета» и ее модификации, предназначенная для обеспечения решения навигационных задач в условиях воздействия преднамеренных и непреднамеренных помех.

Выставка продлится до 12 июля. Приглашаем всех желающих лично познакомиться с продукцией "АБС Электро" на стенде №1D8 в 1-ом павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10:00 до 18:00.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



