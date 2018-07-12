Группа ЧТПЗ и Фонд новых форм развития образования подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 Группа ЧТПЗ и Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" Андрей Комаров и генеральный директор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.

Соглашение будет способствовать разработке и внедрению современных образовательных программ, а также содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации творческого научно-технического потенциала российской молодежи.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет создание в Первоуральске детского технопарка "Кванториум ЧТПЗ" — площадки, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, нацеленной на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Предполагается, что технопарк будет размещен на площадке "Инновационного культурного центра" (ИКЦ).

— Детский технопарк "Кванториум" — это "школа" нового типа мышления: инженерного, изобретательского, командного, креативного, внедряющая эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах страны. Мы создаем условия для того, чтобы дети умели не только использовать современные технологии, но и принимать участие в их разработке. Важно развивать и поддерживать научно-техническое творчество детей вместе с представителями реального сектора экономики в рамках государственно-частного партнерства. Группа ЧТПЗ является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции. Уверена, что вместе мы сможем создать необходимые условия для предоставления качественного дополнительного образования нашим детям, — сказала генеральный директор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.

— Группа ЧТПЗ заинтересована в создании "Кванториума" на площадке "Инновационного культурного центра". Это позволит усилить положительный эффект от уже существующего сотрудничества между профильными кружками детского творчества в регионе, найти индивидуальный подход к всестороннему развитию талантливых детей, а также повысить доступность передового образования для жителей региона. Кроме того, создание технопарка "Кванториум" в ИКЦ позволит повысить эффективность программы "Уральская инженерная школа", — отметил председатель Совета директоров ПАО "ЧТПЗ" Андрей Комаров.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



