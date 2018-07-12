«Трубодеталь» ввела в строй круглосуточный дробеметный комплекс

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», Москва) ввел в строй новый дробеметный комплекс. Установка будет обрабатывать соединительные детали трубопроводов. Сумма инвестиций составила 30 млн рублей. Торжественную церемонию запуска нового оборудования наблюдал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дробеметный комплекс установили в термо-прессово-сварочном цехе № 1. Посмотреть на его первый «выпуск» собрались рабочие соседних цехов, руководители завода, и.о. главы Советского района Елена Астахова, а также председатель комитета экономики администрации Челябинска Александр Руденко.

Все выстроились вокруг серого павильона с оранжевыми воротами. Мастер нажал красную кнопку, и мини-кран завел «ржавую и огрубевшую» деталь в установку. Внутри, по словам управляющего директора завода Дмитрия Маркова, происходит внешняя и внутренняя чистка от продуктов коррозии и окалины, которые образуются после термической обработки. Кроме того, комплекс позволяет выявить возможные дефекты уже на ранней стадии производства, а также подготовить поверхность изделия для проведения дальнейшей обработки. Через 15 минут из установки вышла чистая, гладкая, готовая к эксплуатации деталь.

«Комплекс будет работать круглосуточно, обрабатывая в день не менее 30 деталей. Все зависит от размера изделия, его состояния, требований, которые предъявляет заказчик. Я хочу отметить, что реконструкция и модернизация завода продолжается непрерывно, мы совершенствуемся, устанавливаем новые элементы. Для этого цеха дробеметный комплекс – очень важное звено», – отметил руководитель завода.

Он также заявил, что дробеметные камеры установлены на участке окраски и упаковки. Здесь они используются на этапе подготовки изделий к окраске.

И.о. главы Советского района Елена Астахова напомнила о важном вкладе, который делает завод «Трубодеталь» в социальную жизнь поселка Новосинеглазово.

«Я рада присутствовать на сегодняшнем мероприятии, потому что "Трубодеталь" всегда старается идти в ногу со временем, модернизирует и оптимизирует производство, а главное – дает рабочие места местным жителям, создаем им праздники, благоустраивает их дворы и территории. Поэтому у нас особое, хорошее отношение к этому предприятию», – сказала Астахова.

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.

По материалам пресс-службы ОМК



