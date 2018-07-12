НА ВЫСТАВКЕ ИННОПРОМ РЕГИОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В ходе форума «ИННОПРОМ – 2018» глава Нижегородской области подписал ряд соглашений с соседними регионами и компанией Cisco. В частности, соглашения Нижегородской области с Татарстаном и Свердловской областью укрепили положительные тенденции в отношениях между регионами. Как сообщил Глеб Никитин, регион планирует увеличение поставок продукции машиностроения, электроники и программного обеспечения в эти регионы.

Стоит отметить, что заинтересованность в сотрудничестве со Свердловской областью выразили ряд компаний среди которых: АО «Транспевматика», ПАО «Арзамасский приборостроительный завод», ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» и другие.

С Татарстаном деловые связи планируют расширять: ФГУП «НИИ полимеров», ООО «Магна Автомотив РУС» (продукция машиностроения), АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева» (скоростные пассажирские суда на подводных крыльях), АО «НПП «Салют» (изделия в области электроники и радиолокации), ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ (программное обеспечение), производители сельскохозяйственного плющильного и дробильного оборудования для приготовления кормов и другие.

В ходе форума также стало известно, что помощь в реализации проектов «Умный город», «Цифровое производство» и «Цифровая школа» будет оказывать ООО «Сиско Солюшенз». Компания, которая является мировым лидером в области информационных технологий.

Как отметил Глеб Никитин, компания очень заинтересована в дальнейшем продуктивном сотрудничестве с Нижегородской областью.

Планируется, что совместная работа Нижегородской области и компанией Cisco объединит все образовательные учреждения региона в общей информационной среде, создаст более комфортную городскую среду для нижегородцев и поспособствует внедрению современных систем управления производством.

Ещё одним важным событием форума стала презентация, управляемого силой мысли, нейромобиля. Инновационную разработку ННГУ им. Н.И. Лобачевского глава региона лично показал вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

Нейромобиль сможет существенно облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Как сообщают разработчики, серийное производство автомобиля, скорее всего, будет запущено в 2021 году.

Всего, по словам главы региона, на форуме Нижегородская область представила более 20 инновационных продуктов. Среди них: «компактные супер-ЭВМ, которые не имеют аналогов в России и входят в десятку самых быстродействующих в мире, трубопроводная арматура для атомных станций, импортозамещающая система для перевозки судов на стапелях и другие».

По материалам портала BiaBor



