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ПРОЕКТ ОМК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕНТРА ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ОБСАДНЫХ ТРУБ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

11 июля, 2018 12

Проект Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», г. Москва) по строительству высокотехнологичного центра финишной отделки обсадных труб, реализуемый в Нижегородской области, стал победителем всероссийского конкурса «Проектный Олимп 2018» в номинации «Лучший проект года».

Конкурс проводится аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации среди государственных и частных компаний страны. Награждение состоялось в Ульяновске на Международной конференции «Управление проектами 2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура». В рамках конкурса экспертная комиссия провела аудит системы управления проектами ОМК в целом и отдельно инвестиционным проектом финишного центра.

Центр финишной отделки обсадных труб проектной мощностью 100 тыс. тонн труб в год является одной из составляющей программы развития дивизиона нефтегазопроводных труб на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК). Программа включает организацию новых производств, модернизацию, реконструкцию, а также техническое перевооружение существующих трубных цехов.

«Первое место ОМК во всероссийском конкурсе – это высокая оценка системы управления проектами ОМК и ВМЗ, развивающейся уже в течение 15 лет, и слаженной профессиональной работы всех вовлеченных в проекты функций нашей компании», – отметил руководитель департамента по развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев.

По материалам пресс-службы ОМК


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