ПРОЕКТ ОМК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕНТРА ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ОБСАДНЫХ ТРУБ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Проект Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», г. Москва) по строительству высокотехнологичного центра финишной отделки обсадных труб, реализуемый в Нижегородской области, стал победителем всероссийского конкурса «Проектный Олимп 2018» в номинации «Лучший проект года».

Конкурс проводится аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации среди государственных и частных компаний страны. Награждение состоялось в Ульяновске на Международной конференции «Управление проектами 2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура». В рамках конкурса экспертная комиссия провела аудит системы управления проектами ОМК в целом и отдельно инвестиционным проектом финишного центра.

Центр финишной отделки обсадных труб проектной мощностью 100 тыс. тонн труб в год является одной из составляющей программы развития дивизиона нефтегазопроводных труб на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК). Программа включает организацию новых производств, модернизацию, реконструкцию, а также техническое перевооружение существующих трубных цехов.

«Первое место ОМК во всероссийском конкурсе – это высокая оценка системы управления проектами ОМК и ВМЗ, развивающейся уже в течение 15 лет, и слаженной профессиональной работы всех вовлеченных в проекты функций нашей компании», – отметил руководитель департамента по развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев.

По материалам пресс-службы ОМК



