«Эго Инжиниринг» корректирует цены на продукцию IMI Hydronic Engineering

Компания «Эго Инжиниринг» информирует, что с 19 июля 2018 года на 1% в сторону повышения будут скорректированы цены на весь ассортимент продукции IMI Hydronic Engineering. На КП и счета, выставленные до 19.07.2018, будут действовать старые цены. Компания «Эго Инжиниринг» поставляет на российский рынок балансировочную арматуру, регулирующие клапаны и приводы, а также задвижки для водоснабжения, выпускаемые британским концерном IMI International, который является одним из мировых лидеров в производстве оборудования для инженерных систем IMI TA. Продукция компании IMI Hydronic

Engineering предлагает инновационные решения, воплощенные в большом спектре оборудования высочайшего качества.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



