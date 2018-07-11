ТМК ПОДПИСАЛА РЯД СОГЛАШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ХОДЕ ВЫСТАВКИ ИННОПРОМ-2018

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, сегодня в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге подписала ряд соглашений с ведущими международными и российскими компаниями в области цифровой трансформации бизнес-процессов и внедрения цифровых решений в производство.

В частности, с компанией SAP и Уральским федеральным университетом (УрФУ, Екатеринбург) подписано трехстороннее соглашение, отражающее намерение открыть в вузе инновационную лабораторию SAP Next-Gen Lab. Планируется, что студенческо-преподавательский коллектив УрФУ будет участвовать в разработке и тестировании решений с использованием новейших технологий – блокчейна, промышленного интернета вещей, дополненной реальности, машинного обучения и компьютерного зрения. Предполагается, что ключевым постановщиком задач для проектов будущей лаборатории станет ТМК.

Еще одно соглашение заключено с международной консалтинговой компанией КПМГ. Оно позволит ТМК получить доступ к лучшим зарубежным практикам для разработки стратегии внедрения инновационных цифровых решений с целью повышения эффективности производства.

С немецкой компанией PSI Metals GmbH подписан меморандум, в рамках которого стороны выражают намерение развивать партнерские отношения с целью внедрения решений в области управления производством, основанных на лучших международных практиках.

Также между ТМК и российской компанией ЭР-Телеком заключено соглашение, согласно которому стороны выражают заинтересованность в сотрудничестве, направленном на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности производства.

«В рамках программы цифровой трансформации Трубная Металлургическая Компания в настоящее время готовится активно разрабатывать и апробировать эффективные цифровые решения, в том числе на основе подходов Индустрии 4.0. Это позволит нашим предприятиям выйти на новый уровень развития бизнес-процессов и управления производством», – отметил первый заместитель генерального директора ТМК Вячеслав Попков.



