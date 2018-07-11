«ПРОМАРМ» ПОСТАВИТ ЗАТВОР ДЛЯ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»

ООО «ПромАрм» признано победителем в открытом тендере на поставку затвора DN1200 для Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Это затвор серии ПА300 с симметричным диском, уплотнением EPDM, с электроприводом AUMA. Затворы серии ПА300 всегда есть в наличии на складе готовой продукции ООО «ПромАрм»: диаметры от 40 до 1200 мм, чугунные и стальные.

Архангельский ЦБК — является одним из ведущих европейских лесохимических предприятий. Крупнейший производитель тарного картона и один из лидеров по производству целлюлозы в России. ООО «ПромАрм» имеет большой опыт работы с предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности, референц-лист можно посмотреть здесь: http://www.promarm.ru/about/references

По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»



