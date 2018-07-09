РОССИЯ УЖЕСТОЧАЕТ САНКЦИИ НА ИМПОРТ ИЗ США

При этом общий импорт этих товаров из США относительно невелик и в 2017 году, по расчетам РБК, не превысил $440 млн. Крупнейшими субпозициями (уровень шести первых цифр товарного кода) являются самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья ($121 млн импорта из США в Россию в 2017 году), бульдозеры, погрузчики, грейдеры, экскаваторы ($104 млн), некоторые насосы и компрессоры ($90 млн), а также «прочая» арматура для трубопроводов, котлов и цистерн ($65 млн). Импорт оптического волокна, затронутого новыми пошлинами, не превышает $20 млн, а инструментов для нарезания резьбы, сверления, растачивания, фрезерования и токарной обработки металла — $7 млн.

По словам Орешкина, повышенные ставки ввозных пошлин на эти американские товары позволят поддержать производителей российских аналогов, дав им возможность потеснить американцев на национальном рынке. Глава Минэкономразвития пояснил, что за счет увеличения пошлин будет компенсирована только часть ущерба от ограничений, введенных США, — $87,6 млн из $537,6 млн. Таким образом, Россия пока компенсирует лишь 16% ущерба.

Пошлины на ввоз ряда американских товаров вырастут существенно: например, на винтовые компрессоры — с нуля (Единый таможенный тариф ЕАЭС) до 30%, трубоукладчики для работы при сверхнизких температурах — с 5 до 25%, бульдозеры мощностью от 400 л.с. — с 5 до 30%, оптоволокно — с 3 до 30%.

«Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», — пояснил Орешкин. Для расширения ответных мер России потребуется решение Всемирной торговой организации о несоответствии американских мер правилам ВТО. Кроме того, Россия сможет ввести новые ограничения по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин США (то есть с 21 марта 2021 года).

Нефтяники повышение пошлин не заметят: они вырастут только на трубопроводную арматуру и трубоукладчики, а это оборудование в большинстве своем или производится в России, или импортируется не из США, а отдельные позиции можно будет легко заменить на аналоги, говорит председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

По оценке американского правительственного ресурса Export.gov, объем внутреннего российского дорожно-строительного рынка в 2017 году составил $1,7 млрд, из которых примерно $270 млн — импорт из США. Основные американские игроки — Caterpillar и Bobcat. При этом такие производители, как Caterpillar, собирают технику в России, но из машинокомплектов (SKD), для которых большинство компонентов ввозится из-за рубежа. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), основными российскими производителями дорожно-строительной и спецтехники являются «Кранэкс», «РМ-Терекс» (совместное предприятие холдинга «Русские машины» и американской Terex), «Четра», «Эксмаш». 29 июня Россия запросила через ВТО консультации с Соединенными Штатами с целью урегулировать вопрос с американскими пошлинами на сталь и алюминий. Россия считает, что США допустили многочисленные нарушения правил ВТО при введении этих пошлин. По регламенту ВТО, американцы должны начать консультации с Россией с прицелом на «взаимоприемлемое решение» в течение 30 дней, то есть до конца июля. Если США не согласятся на переговоры, Россия будет вправе созвать панель арбитров для разрешения спора. Если США согласятся на переговоры, то у сторон будет 60 дней (примерно до конца августа) на урегулирование, и если решение не будет найдено, Россия сможет обратиться к арбитрам ВТО.

По материалам РБК



