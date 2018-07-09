СИМЕНС СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА КОМБИКЛАПАНЫ НА 15%

Общее сокращение на 15% стоимости касается комбинированных клапанов с малыми диаметрами DN (DN15-25), которые являются наиболее востребованными в данной линейке. Данные комбиклапаны были созданы для упрощения систем ОВК и получения оптимального регулирования системы за счет устранения проблем недостаточной подачи и/или перерасхода.

Комбиклапан сочетает в себе функционал трех устройств в одном корпусе: 1.клапан для регулирования температуры с подключенным приводом, 2.предварительная настройка требуемого максимального потока и 3.регулятор перепада давления для поддержания постоянного расхода через клапан независимо от перепада давления.

По материалам журнала «С.О.К»



