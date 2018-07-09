НОВАЯ КРИОГЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ «СПЛАВА» ДОСРОЧНО ОТГРУЖЕНА В МАГНИТОГОРСК

На текущей неделе с месячным опережением графика поставок состоялась отгрузка направляющего аппарата турбодетандерного агрегата. Это оборудование было изготовлено по техническому заданию заказчика, Магнитогорского металлургического комбината, который является одним из крупнейших мировых производителей стали и одним из лидеров среди отечественных предприятий черной металлургии.

В начале года Корпорация заключила контракт с Магнитогорским металлургическим комбинатом на изготовление и поставку нового аппарата для промышленных установок, осуществляющих разделение воздуха с целью получения кислорода, азота и инертных газов методом глубокого охлаждения.

Василий Тюняев, руководитель подразделения криогенной арматуры ПАО «Контур»: «В конце прошлого года мы открыли проектно-конструкторское бюро, в задачи которого, в том числе, входит развитие и расширение линейки криогенного оборудования. Направляющий аппарат турбодетандернго агрегата — новая разработка для нас, с которой мы выходим на рынок. На отработку технологии нам потребовалось 5 месяцев, все испытания прошли успешно. Теперь мы готовы производить и поставлять новые изделия и для других предприятий».

На рынке криогенного оборудования «Сплав» является опытным игроком. Корпорация поставляла изделия для космодромов «Восточный», «Alcatara» (Бразилия), «Mahendragiri»

(Индия) и другие. На сегодняшний день «Сплав» – единственный в России производитель, имеющий в своем портфеле полную линейку различной арматуры для криогенных систем заправки изделий ракетно-космической техники, воздухоплавательных установок и заводов по производству СПГ. Собственный проектный институт ПКТИ «Атомапроект» и обширные технологические возможности позволяют вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проектирование, производство и испытания по требованию заказчика. Помимо этого, «Сплав» является одним из немногих в России производителей полного цикла и осуществляет контроль качества продукции на всех этапах производства.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



