ГАКС-АРМСЕРВИС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМАМИ ПРЕВЕНТОРОВ

Представляем Вашему вниманию новинка производства НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» – маслостанцию ГАКС-Д-1-32. Маслостанция предназначена для управления исполнительными механизмами превенторов с гидравлическим управлением путем подачи рабочей жидкости и необходимого давления на исполнительные органы. Маслостанция представляет собой гидростанцию с пультом управления. Особенностями данного изделия являются:

- создаваемое рабочее давление – от 0,5 до 32,0 МПа;

- оснащение насосного блока станции шестеренным насосом и электромотором;

- используемая рабочая жидкость – минеральное гидравлическое масло с допустимой вязкостью от 20 до 68 mm2/s и тонкость фильтрации 25 µm;

- номинальная подача насоса -14 л/мин;

- объем гидравлического бака - 160 л;

- мощность электродвигателя насоса - 5,5 кВт.

Станция может применяться для управления другими элементами противовыбросового оборудования, оснащенными гидроприводами.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



