GRUNDFOS обновил модельный ряд циркуляционных насосов MAGNA1

Концерн GRUNDFOS выводит на российский рынок обновленную линейку высокоэффективных циркуляционных насосов MAGNA1. Основное отличие новых моделей – базовые возможности по контролю и управлению насосами, а также меньшее по сравнению с насосами предыдущей модели потребление электроэнергии. Цены на оборудование при этом остались прежними.

Обновленные насосы MAGNA1 (модель C) отличаются от предыдущих версий наличием цифрового входа и релейного выхода аварийной сигнализации. Благодаря этому их можно интегрировать в системы диспетчеризации инженерного оборудования здания для дистанционного контроля и управления или использовать в комплексе с внешним программируемым контроллером, установленном в одном помещении с насосом. «Наличие цифрового входа позволяет настроить насос на запуск или остановку от внешнего входного сигнала. Например, если в системе отопления здания реализована схема погодной компенсации, то при изменениях уличной температуры воздуха насос будет автоматически запускаться и останавливаться, повышая или снижая расход теплоносителя в отопительном контуре. В случае возникновения неисправности – например, разрыва провода – аварийный сигнал будет отправлен через релейный выход. Автоматизация работы системы и своевременное обнаружение неполадок сокращают время простоя и повышают уровень комфорта в здании», – комментирует Сергей Захаров, Директор Департамента промышленного и бытового оборудования компании «Грундфос».

Несмотря на появление функции дистанционного управления, насосы сохранили присущую им простоту настройки. Так, ввод в эксплуатацию производится нажатием одной кнопки, а девять предустановленных режимов управления позволяют без труда подобрать оптимальный для конкретного применения. В их числе три режима пропорционального изменения давления, три с постоянным значением давления и три — с постоянной частотой вращения. Световые поля на панели и индикатор Grundfos Eye помогают пользователю быстро и точно определить состояние насоса. Это важно как при нормальной работе, так и в процессе устранения неисправностей. Одно из преимуществ обновленной модели – режим резервирования для сдвоенных насосов. Нагрузки на каждую из единиц оборудования распределяются равномерно по времени, что увеличивает общий срок его службы. Кроме того, поскольку каждый из насосов способен обеспечить требуемую подачу по-отдельности, система продолжит функционировать даже при поломке одной из головных частей насоса.

Усовершенствованные насосы MAGNA1 поддерживают подключение к приложению Grundfos GO Remote. Для одинарных исполнений оно устанавливается через инфракрасный порт, а для сдвоенных также и по радиоканалу. Если насос сообщает о неисправности, его можно подключить к приложению, которое выдаст описание аварийного сигнала или предупреждение. Через приложение можно также создавать и отправлять сервисной службе отчёты о состоянии оборудования. Grundfos GO Remote можно бесплатно скачать в AppStore и GooglePlay. Циркуляционный насос MAGNA1 был создан как современное экономичное решение для систем, требующих базового уровня контроля и управления. С добавлением нового функционала появилась возможность их комплексной модернизации.

Обновленные насосы MAGNA1 обладают высоким уровнем энергоэффективности EEI (≤ 0,20). Они расходуют значительно меньше электроэнергии, чем аналоги, и требуют меньших эксплуатационных затрат.

По материалам пресс-службы GRUNDFOS



