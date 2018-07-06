«АБС Электро» примет участие в международной выставке «Иннопром 2018»

Группа компаний «АБС Электро» примет участие в крупнейшей международной специализированной промышленной выставке в России «Иннопром 2018», которая состоится в г. Екатеринбург. В рамках экспозиции «АБС Электро» будут представлены уникальные разработки специалистов компании:

• терминал релейной защиты «РИТМ», оснащенный сенсорным дисплеем, удобным простым интерфейсом, интерактивным меню ввода данных, а также рядом уникальных для терминалов РЗА функциональных характеристик;

• однооборотный электропривод МЭОФ-630 с интеллектуальным блоком КИМ3;

• малогабаритная адаптивная антенная решетка «Комета» и ее модификации, предназначенная для обеспечения решения навигационных задач в условиях воздействия преднамеренных и непреднамеренных помех.

Приглашаем всех желающих лично познакомиться с передовыми разработками «АБС Электро», представленными на стенде №1D8 в 1-ом павильоне с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» по адресу: г. Екатеринбург, Экспо Бульвар, 2.

«Иннопром» - ежегодная выставка, посвященная вопросам промышленности и технологий, проходящая в Екатеринбурге с 2010 года. В этом году страной-партнером мероприятия станет Республика Корея, а главной темой – цифровое пространство.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»