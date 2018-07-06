ИЖНЕФТЕМАШ ИНВЕСТИРОВАЛ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА БОЛЕЕ 35 МЛН РУБЛЕЙ

Завод «Ижнефтемаш», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, обновил станочный парк в цехе ключей, насосов и ЗИПа к нефтепромысловому оборудованию.

В крупнейшем производственном цехе «Ижнефтемаша» введены в эксплуатацию два токарных обрабатывающих центра с программным управлением Focus FBL-360L и токарно-карусельный станок ST160. Оборудование используется при производстве деталей буровых ключей АКБ-4 и АКБ-3М2, станков-качалок ПНШ 80 и ПНШ 60, буровых насосов и насосных агрегатов АНЦ-320, НБ-32, НБ-50 и НБ-80.

Вместе с традиционной номенклатурой изделий на новых станках планируется изготавливать детали редукторов R-35 зарубежного производства, которые поступают на «Ижнефтемаш» для ремонта и сервисного обслуживания.

«Объем инвестиций в новую технику составил более 35 млн рублей. Приобретение трех единиц высокопроизводительного оборудования позволит расширить наши производственные возможности, в том числе для выполнения задачи по выпуску не менее 50 станков-качалок ежемесячно до конца 2018 года в рамках внутренних и экспортных контрактов», – отметил исполнительный директор завода «Ижнефтемаш» Сергей Березин.

В 2017 году ижевское предприятие ГК «Римера» вложило в модернизацию производства и промышленной инфраструктуры более 12 млн рублей.

По материалам пресс-службы ГК РИМЕРА



