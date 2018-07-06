АКСИОС МОДЕРНИЗИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

Реализация инвестиционного проекта по освоению новых современных технологий производства уплотнительных деталей больших диаметров обсуждалось 5 июля в ходе выездного совещания заместителя губернатора, председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области Романа Бекова. Уникальное производство разместилось в городе Краснослободске на новой промышленной площадке «Производственной фирмы «Аксиос». Предприятие уже 28 лет разрабатывает, производит и поставляет уплотнительные элементы для гидравлики и пневматики, а также для трубопроводной арматуры и другого оборудования нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей промышленности, а также для медицины. Компания устойчиво наращивает объем промышленного производства, ежегодно выплачиваемые налоги и сборы составляют свыше 44 млн рублей. Общая численность сотрудников более 40 человек. После реализации проекта, стоимость которого составляет 150 млн рублей, не только расширится ассортимент выпускаемой продукции, но и будут созданы новые рабочие места. Как отметил вице-губернатор Роман Беков, работа, направленная на развитие промышленности, создание новых рабочих мест ведется в рамках реализации «майских указов» президента РФ Владимира Путина. Кроме того, развитие промышленности должно сыграть ключевую роль в выполнении амбициозной задачи, поставленной перед экономическим блоком администрации Волгоградской области губернатором Андреем Бочаровым по увеличению валового регионального продукта к 2021 году до одного триллиона рублей.

«Поддержка в развитии малых и средних предприятий – одна из задач, которую поставил перед нашим комитетом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, - подчеркнул Роман Беков. – В настоящее время в регионе работает более 400 подобных предприятий, на которых трудятся около 20 тысяч человек. С каждым предприятием ведется адресная работа. В частности, совместно с компанией, на площадке которой мы сегодня находимся идет работа по подготовки документов в Фонд развития промышленности для получения кредита на развитие сроком на пять лет под пять процентов годовых».

Также компания нуждается и в нефинансовой помощи. У нее возникли определенные трудности в получение электроснабжения высокой мощности. «Уверен, что в ближайшее время эта проблема будет решена, есть отдельное поручение главы региона об оказании содействия промышленным предприятиям в подключении к инженерным сетям, - заявил вице-губернатор». На новой производственной площадке фирмы «Аксиос» уже установлен уникальный токарный станок карусельного типа, который позволяет точить из полиуретана уплотнительные кольца диаметром от 450 до 1600. Детали идут для производства шаровых кранов магистральных газопроводов и нефтепроводов и сохраняют рабочие качества в

температурном диапазоне от -70 до +110 градусов Цельсия. Приказом Минпромторга России продукция, планируемая к выпуску в рамках проекта, включена в план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации.

Как рассказала заместитель директора по развитию предприятия Мария Склярова, реализуемым компанией инветспроектом предусмотрено приобретение еще пяти станков, в том числе инжекционно-литьевой машины. «Это позволит локализовать производство. Кроме того, на предприятии активно внедряется автоматизированная система управления, что отвечает требованиям национальной программы «Цифровая экономика РФ», - сообщала она.

По материалам MK.RU



