КОРЕЯ СТАНЕТ ПАРТНЕРОМ РОССИИ В ПЕРЕХОДЕ НА ИНДУСТРИЮ 4.0

Одним из партнеров России в переходе к Индустрии 4.0 может стать Республика Корея. Об этом сообщили организаторы выставки ИННОПРОМ-2018 05 июля 2018 г. Именно этой теме будет посвящена панельная сессия «Российско-корейское сотрудничество в эпоху «Четвертой промышленной революции», которая пройдет 9 июля в рамках деловой программы крупнейшей в России промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

В мероприятии примут участие:

- президент «Объединенной судостроительной корпорации» А. Рахманов,

- генеральный конструктор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Ю. Шмотин,

- губернатор Калужской области А. Артамонов,

- исполнительный вице-президент Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Оу Ик Квон,

- старший вице-президент POSCO ICT Ми Хва Пак, старший вице-президент Hyundai Wia Зин Ёнг Хон.

Они обсудят меры по увеличению объёмов взаимной торговли и инвестиций, а также и развитие сотрудничества в эпоху Четвертой промышленной революции. С приветственным словом выступят Министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров, а также Министр торговли, промышленности и энергетики РК Пэк Ун Гю.

«Как страна, обладающая высокими технологическими компетенциями, в частности в области передовых решений для цифровой экономики (ICO), Корея планирует поддержать свои лучшие компании «четвёртой промышленной революции» в налаживании сотрудничества с Россией с использованием платформы Госстарт», - рассказал в преддверии мероприятия генеральный директор Торгового отдела Посольства Республики Корея (КОТРА) Ким Джон Кён.

Он отметил, что в настоящий момент страны уже активно взаимодействуют в этой сфере. В частности, сейчас Samsung Electronics сосредоточила инвестиции на корейско-российском сотрудничестве в области разработки искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, компания «Уралхим» проявила заинтересованность в приобретении корейских систем мониторинга окружающей среды таких как SOOSIRO и CleanSYS, сейчас ведутся переговоры.

Согласно поправкам к Федеральному закону «Об охране окружающей среды» (№ 219-ФЗ), с 1 января 2019 г. 300 российских заводов будут должны установить системы дистанционного мониторинга выброса веществ, загрязняющих окружающую среду. Первоначально действие закона распространится на 300 заводов, но, как предполагается, в дальнейшем число таких предприятий превысит 6000.

С 1989 по 2016 г. Республика Корея инвестировала в развитие российского производства бытовой техники, автомобилестроения, гостиничного бизнеса, кондитерских изделий и других отраслей около $2,5 млрд. Эта сумма составляет не более 1% от всех иностранных инвестиций Кореи.

Но новое правительство всерьез настроено расширять сотрудничество с РФ, инвесторы все больше интересуются российскими проектами и ожидается, что объем иностранных вложений в отечественные предприятия будет серьезно расти.

Мероприятие состоится 9 июля 2018 г. с 11:00 до 12:30. Павильон 4, зал 1.

На выставке ИННОПРОМ в 2018 г. в составе корейской делегации примут участие более 100 компаний, что свидетельствует о том, что Корея рассматривает Россию как важнейшего будущего партнера по экономическому сотрудничеству.

Среди участников выставки такие ведущие компании, как Hyundai Motor CIS, Doosan Infracore, Kyungdong Navien, TaeguTec, Woojin Plaimm, Sonaki и Autonics.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет с 9 по 12 июля в 9ыйраз в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге. Событие организует Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг России).

По материалам портала Neftegaz.ru



