В «ТРАНСНЕФТИ» СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4 июля в ПАО "Транснефть" при участии вице-президента компании Павла Ревель-Муроза состоялась презентация промышленного потенциала Чувашской Республики. В презентации приняли участие заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Сергей Григорьев, а также представители 14 предприятий республики. Среди них ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация", АО "ЧЭАЗ", АО "НПО "Каскад", АО "Комбинат автомобильных фургонов", АО "Чувашторгтехника" и ряд других. Представители организаций подробно рассказали о преимуществах производимой ими продукции.

ПАО "Транснефть" входит в число стратегических партнеров промышленных предприятий Чувашской Республики. Целью встречи является закрепление имеющейся позиции и выход на рынок ПАО "Транснефть" с новой продукцией, с новыми предложениями по участию в проектах различного уровня.

Сегодня в республике более 15 промышленных предприятий производят и поставляют востребованную продукцию в адрес структурных подразделений ПАО "Транснефть" на общую сумму порядка 1,6 млрд рублей в год.

В частности, промышленные предприятия Чувашской Республики участвуют в таких крупных проектах, реализуемых ПАО "Транснефть", как НПС Десна Транснефть-Дружба, НПС-1 ЛПДС Уват Транснефть-Сибирь, ППС Воротынец-1 Транснефть-Верхняя Волга и ГПС Альметьевск, ППС Михайловка-1, ПС Тиньговатово-1 Транснефть Прикамье.

Поставляют трубоукладчики и бульдозеры (ПАО "Промтрактор"), специальную автомобильную, прицепную технику и кузова-контейнеры (АО "КАФ"), сварочное оборудование (ООО НПП "Технотрон"), электротехническое оборудование (щитовые и цифровые электроизмерительные приборы, измерительные преобразователи) (ОАО "Электроприбор") и др.

Сегодня ряд предприятий готовы предложить свою уникальную продукцию и разработки для нужд ПАО "Транснефть".

Так, АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" – уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры с высокой теплостойкостью и морозостойкостью, электрической и механической прочностью, устойчивой к электрическим полям, стойкостью к маслам, кислотам и щелочам;

ЗАО "Чебоксарский электромеханический завод" – блок-контейнеры, мобильные подстанции 35/6 на колесной платформе;

АО "ЭЛАРА" – совместную работу при создании автоматизированных систем АСУ ТП газотурбинных и парогазовых электростанций, АСУ ТП нефтеперекачивающих станций, включая электрическую часть, локальные САУ машин и агрегатов;

ООО "Яхтинг" – рабочую специальную обувь для защиты ног от воздействия электрической дуги, нефти и нефтепродуктов;

ООО "Гален" – композитные материалы для нефтедобывающей промышленности;

ЗАО "РПП" (ЗАО "Республиканская палата предпринимателей" торговая марка "INFIX") – композитные вертолетные площадки, композитный ремонт трубопроводов.

А также ряд других промышленных предприятий готовы к сотрудничеству и реализации совместных проектов.

По материалам портала Чебоксары.ру



