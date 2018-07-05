АВРОРА-НЕФТЬ ПОСТАВИЛА НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН

В июне 2018 года ООО «Завод нефтегазового оборудования «Аврора-нефть» произвел поставку оборудования по оригинальной спецификации, разработанной согласно потребностям заказчика. Счетно-дозирующие комплексы в комплекте с сопутствующим нестандартным оборудованием были направлены в республику Казахстан в Мангистаускую область для крупной нефтеперерабатывающей компании, основной деятельностью которой является покупка, хранение и переработка нефти с получением темного и светлого нефтепродукта.
По материалам пресс-службы ООО «ЗНО «Аврора-нефть»