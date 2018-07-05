Новое поколение клапанов прямого действия VFG 22 от Danfoss

Инженеры Danfoss разработали новую конструкцию для типоряда VFG 22 с применением инновационного решения – камерной разгрузки вместо сильфонной. Эта особенность позволила увеличить пропускную способность, сохранив при этом точность поддержания заданных параметров, как и у предыдущей версии клапанов VFG 2.

Диапазон настроек регулирующих блоков расширен. Для регуляторов перепада давлений добавлена возможность использовать параметры в 1,5-4 бара совместно с клапанами Ду= 65-250 мм. В предыдущей версии данную настройку можно использовать до Ду=125. Появилась планка визуализации настройки. С ее помощью можно определить примерное давление, которое поддерживает регулятор без использования манометра на объекте.

Оригинальное решение для клапанов VFG 22 обеспечивает установку электроприводов на регулирующей пружине. Доступно две версии приводов. Система iSet предназначена для применения в тепловых пунктах: она позволяет задать приоритет отопления, ГВС или вентиляции. Электропривод iNet включает регулятор прямого действия в систему диспетчеризации, дает возможность удаленно отслеживать настройку клапана и изменять ее при необходимости. Данная технология актуальна для теплогенерирующих компаний и тепловых сетей.

Новое поколение Virtus более компактно по габаритам. Клапан можно монтировать в любом положении, независимо от диаметра и рабочей

температуры теплоносителя. Шильдик семейства VFG 22 содержит всю основную информацию о продукте и краткую инструкцию по монтажу, а также QR код со ссылкой на специализированный веб-сайт.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



