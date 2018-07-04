В «Транснефти» состоялось заседание Экспертного совета по вопросам обеспечения безопасности

28 июня 2018 года в г. Москве в «Президент-Отеле» состоялось заседание Экспертного совета ПАО «Транснефть» по вопросам обеспечения безопасности, участники которого обсудили проблемы импортозамещения и продвижения технологий и услуг компании на внешние рынки в целях обеспечения экономической безопасности объектов трубопроводного транспорта.

В работе Экспертного совета от ПАО «Транснефть» приняли участие президент Н.П. Токарев, вице-президенты компании В.Б. Рушайло, П.А. Ревель-Муроз и М.В. Маргелов, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, научных и хозяйствующих организаций.

Во вступительном слове председатель Экспертного совета, президент ПАО «Транснефть» Н.П. Токарев отметил, что компания «Транснефть», отмечающая в этом году 25-летие своей деятельности, является одним из крупнейших субъектов ТЭК и выполняет стратегически важную задачу, управляя единой системой магистральных трубопроводов, процессом транспортировки нефти и нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки. Компания использует собственные инновационные технологии, что позволяет ей реализовывать проекты национального масштаба, в том числе трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», Балтийская трубопроводная система, нефтепровод-отвод на Китай Сковородино – Мохэ, нефтепродуктовые магистрали в рамках проектов «Север» и «Юг». В контексте современных экономических реалий вектор дальнейшего развития компании будет во многом зависеть от решения комплекса задач по локализации производства аналогов импортного оборудования в России и иных вопросов импортозамещения.

Как отметил в своем выступлении вице-президент ПАО «Транснефть» В.Б. Рушайло, импортозамещение в России решает ряд взаимосвязанных задач. Во-первых, оно способствует укреплению экономической безопасности страны, восполняя потребность российской экономики в товарах, технологиях, работах и услугах, обеспечивая в условиях жестких экономических санкций непрерывность реализуемых бизнес-процессов. Во-вторых, поддерживает отечественного производителя.

Вместе с тем В.Б. Рушайло указал, что практическое воплощение программ импортозамещения и локализации производства сопряжено с рядом правовых проблем.

«Анализ налогового законодательства свидетельствует, что в реализации государственной программы поддержки нашего производителя отсутствуют правовые основания и детально прописанные механизмы предоставления льгот и иных преференций по выплате федеральных налогов российским предприятиям, перепрофилирующим производство в рамках реализации программ локализации или в целях начала выпуска товаров, поступление которых в Россию было прекращено или ограничено вследствие санкций», - указал В.Б. Рушайло.

Несовершенство налогового законодательства делает невыгодным и даже убыточным деятельность российских предприятий по модернизации производства в интересах выпуска отечественного оборудования, не создает необходимых и ожидаемых условий для развития отечественного производителя, добавил он.

Как сообщил, выступая с докладом, вице-президент ПАО «Транснефть» П.А. Ревель-Муроз в рамках реализации программы импортозамещения в ПАО «Транснефть» предусмотрено освоение 26 типов оборудования. К настоящему моменту полностью освоено производство на территории России 23-х типов оборудования, к реализации корпоративной программы импортозамещения привлечено более 30 отечественных предприятий.

В числе наиболее значимых реализованных проектов Программы импортозамещения он назвал ввод в эксплуатацию завода «Транснефть Нефтяные Насосы», серийный выпуск систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов на площадках завода «Транснефтемаш», строительство предприятий по производству противотурбулентной присадки в Татарстане, а также по производству высоковольтных электродвигателей в Челябинске.

Успешное решение задач по локализации производства оборудования для транспортировки нефти и нефтепродуктов позволит ПАО «Транснефть» к 2020 году сократить долю закупаемого импортного оборудования до 3%, добавил П.А. Ревель-Муроз.

Вице-президент ПАО «Транснефть» М.В. Маргелов в своем докладе отметил, что продвижение продукции и услуг на внешние рынки в условиях усиливающейся конкуренции и растущего протекционизма требует серьезной поддержки, в первую очередь, со стороны государства. При этом существенную поддержку в этой сфере компания получает от Министерства иностранных дел Российской Федерации, Минэнерго России и Минэкономразвития России. М.В. Маргелов выразил надежду на эффективное взаимодействие также с Минпромторгом России.

М.В. Маргелов обратил внимание на то, что у ПАО «Транснефть» имеется серьезный задел для развития экспорта услуг и технологий. «Именно уникальные технические решения и накопленный многолетний опыт работы в различных климатических условиях позволяют нам предлагать товары, работы и услуги наших дочерних обществ зарубежным партнерам», - подчеркнул он.

В развернувшейся дискуссии приняли активное участие председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции В.И. Пискарев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности М.И. Дидигов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике М.Н. Пономарев, статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации А.Б. Бондаренко, директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России М.И. Иванов, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике Д.Б. Ивлиев, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области М.В. Черкасов, врио директора Института государства и права РАН А.Н. Савенков, заместитель директора ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» А.В. Габов, ученый секретарь ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности Российской академии наук» И.М. Синицын, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг, вице-президент, генеральный конструктор Российской корпорации средств связи ГК «РОСТЕХ» А.Ю. Бадалов, заместитель директора Фонда развития промышленности Ю.В. Шамков, исполнительный директор Экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России А.В. Замрий, генеральный директор ООО «НИИ Транснефть» Я.М. Фридлянд.

В ходе обсуждения члены Экспертного совета отметили, что деятельность по обеспечению импортонезависимости субъектов ТЭК в России в определенной мере регламентирована. Вместе с тем, нуждаются в совершенствовании нормы, устанавливающие приоритет продукции российского происхождения над зарубежными аналогами, а также меры по стимулированию производства, в том числе с использованием механизма специального инвестиционного контракта.

Члены Экспертного совета также высказали мнение о необходимости создания условий для продвижения на внешние рынки продукции и оборудования для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, дальнейшее совершенствования механизмов предоставления льгот и иных преференций российским предприятиям, реализующим программы импортозамещения и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности бизнес-процессов, связанных с локализацией производства аналогов импортной продукции в РФ.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



