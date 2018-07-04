ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ-2018»

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, стали лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2018» в номинации «Лучшее предприятие машиностроения». Церемония награждения лауреатов конкурса состоялась 27 июня в Москве. В церемонии приняли участие видные государственные и общественные деятели, представители общественных организаций и администраций субъектов Российской Федерации.

Конкурс проводится с целью поощрения достижений в инновации и развитии предприятий и организаций Российской Федерации и проводится в целях содействия развитию предприятий и организаций России, повышению эффективности и качества их работы, росту квалификации и профессионализма руководителей и специалистов предприятий и организаций Российской Федерации. Экспертный совет и Жюри конкурса проводят строгий отбор и определяют победителей конкурса, основываясь на данных о производственных успехах компаний и их вкладе в развитие отечественной экономики.

Победа в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России – 2018» – заслуженная награда Ижорских заводов – компании с 296-летней историей успеха. В настоящее время Ижорские заводы, основанные в 1722 году по Указу императора Петра I и являющиеся одним из старейших промышленных предприятий России, — это современный машиностроительный комплекс, который специализируется на проектировании и изготовлении оборудования для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения. Высочайшее качество оборудования с маркой «ИЗ» широко известно как в России, так и за ее пределами. Сегодня предприятие поступательно развивается, увеличивая свое присутствие на традиционных для себя рынках, а также проводя активную работу по выходу на смежные рынки и поиску новых заказчиков.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).

По материалам пресс-службы ПАО «ОМЗ»



