СОСТОЯЛСЯ ВЫПУСК СТУДЕНТОВ программы «Будущее Белой металлургии»

132 выпускника корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» получили дипломы об окончании среднего профессионального образования. Семь студентов завершили обучение с отличием. Самые успешные и перспективные ребята уже трудоустроены в ведущие цехи Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). В их числе — победители V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенции «Мехатроника» Василий Козырицкий и Андрей Михайлов, призеры III Национального чемпионата по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) Евгений Александров и Максим Мельников, а также участник международного чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017 в компетенции «Промышленная механика и монтаж» Максим Популов.

— За 7 лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области обучение окончили 677 выпускников, 70% из которых в настоящее время работают в Группе ЧТПЗ, — подчеркивает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов. — Ребята выбирают именно нашу компанию, поскольку здесь созданы все условия для их профессионального развития. Обучаясь по дуальной модели образования, к окончанию 4 курса студенты осваивают 3-4 рабочих профессии и полностью адаптированы к металлургическому производству.

65 выпускников программы «Будущее Белой металлургии» в этом году будут призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации. Лучшие из них пройдут обязательную срочную службу в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ в пос. Горный Щит Свердловской области. Кроме освоения военных специальностей будущие металлурги в Горном Щите смогут продолжить изучение технических и гуманитарных дисциплин.

После окончания военной службы выпускники, трудоустроенные на ПНТЗ, смогут поступить на базовую кафедру УрФУ им. Б.Н. Ельцина «Технологии и оборудование трубного производства» и получить высшее образование без отрыва от производства. Вступительные экзамены включают оценку знаний по общеобразовательным дисциплинам — математике, физике и русскому языку. Для новотрубников - абитуриентов в Образовательном центре Группы ЧТПЗ организованы бесплатные курсы.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



