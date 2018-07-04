В АЭМ НА 3D-ПРИНТЕРЕ НАПЕЧАТАЛИ ГОЛОВНОЙ ОБРАЗЕЦ СЛОЖНОЙ ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРОНАСОСА

Специалисты института технологии поверхности и наноматериалов АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовили головной образец детали типа «Колесо» для промышленного электронасоса. Работа выполнялась по заказу АО «ОКБМ Африкантов» на созданном в ЦНИИТМАШ первом отечественном 3D-принтере по металлу SLM.

В ходе работ впервые в работе был применен металлический порошок отечественного производства – он имеет специальную форму и фракцию для обеспечения качественного сплавления. Кроме того, опытный образец рабочего колеса для насоса методом 3D-печати также был изготовлен в России впервые. Проведенная научно-исследовательская работа позволит определить дальнейшие шаги по внедрению технологии 3D-печати для изготовления ответственных деталей.

Директор института технологии поверхности и наноматериалов Владимир Береговский прокомментировал: «В процессе этой работы мы поняли, что наша установка и наши специалисты готовы к таким нестандартным задачам, к настолько сложной геометрии детали. Дальше речь идет о повышении точности изготовления изделия и получении прочностных механических характеристик, соответствующих характеристикам используемого сплава. Впереди по-прежнему много работы». По оценкам специалистов, внедрение 3D-печати позволит в несколько раз сократить время изготовления деталей со сложной геометрией, поскольку их производство традиционным способом является трудоемким процессом.

Головной образец, отпечатанный по технологии ЦНИИТМАШ, пройдет в ОКБМ Африкантов осмотр и рентгенографию. Изделие разрежут, оценят его плотность, однородность и другие необходимые характеристики. Затем с учетом замечаний ОКБМ Африкантов специалисты ЦНИИТМАШ изготовят второе колесо, которое испытают на стендах в ОКБМ.

Видеоролик о процессе печати изделия можно посмотреть на официальной странице АО «Атомэнергомаш» в социальной сети Facebook по ссылке.

По материалам пресс-службы АЭМ



