В АЛАБИНО ПРОЙДЕТ КОНКУРС «Лучший специалист-роботехник»

В рамках V Всеармейского фестиваля-конкурса «Армия России-2018» в период с 3 по 4 июля 2018 г. на полигоне Алабино (Московская область) Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России организовано проведение третьего конкурса «Лучший специалист-робототехник». Основными целями Конкурса являются повышение уровня выучки, совершенствование системы подготовки операторов-робототехников, а также изучение возможностей новейших многофункциональных наземных РТК.

Оценка участников конкурса будет состоять из следующих показателей:

1. оценка уровня теоретической подготовки;

2. умение управлять многофункциональным робототехническим комплексом «МРК-35МА» в движении по пересеченной местности, преодолении искусственных препятствий и лабиринтов;

3. умение управлять манипулятором при открытии и закрытии шаровых кранов, а также в поиске, захвате и перемещении макета «взрывоопасного предмета».

Для определения победителей и призеров соревнований создана судейская комиссия в составе главного судьи и членов судейской комиссии из представителей заинтересованных ОВУ, войсковых частей – эксплуататоров РТК и национального центра развития РТК.

За право называться лучшим робототехническим расчетом Вооруженных Сил Российской Федерации будут бороться 7 команд, представляющих Сухопутные войска, Военно-Морской Флот, инженерные войска, войска РХБ защиты, Западный военный округ и ГНИИЦ РТ. В этом году в конкурсе примет участие новая команда –научный взвод робототехники Военного инновационного технополиса «Эра». Всего в конкурсе и мероприятиях по его обеспечению примут участие более 60 человек.

По материалам портала TVZvezda



