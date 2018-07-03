НОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS

Компания Grundfos обновила линейку многоступенчатых центробежных насосов GRUNDFOS CR. Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CR типоразмеров CR90 и CR120 снимаются с производства и заменяются насосами новых типоразмеров CR95 и CR125 соответственно.

CR95 и CR125 превосходят предыдущие модели по нескольким параметрам. Так, КПД насосов увеличен на 4–9% за счёт инновационной, оптимизированной конструкции проточной части. Уникальное устройство компенсации вертикальных осевых нагрузок в основании насоса позволило обеспечить подшипникам электродвигателя больший срок службы. Благодаря модульности конструкции повысилась вариативность компоновки агрегата.

«Модульная конструкция позволяет существенно расширить возможности оборудования. Так, в линейке CR предусмотрены различные типоразмеры, позволяющие обеспечить давление до 50 бар, и различные типы торцевых уплотнений. Кроме того, насосы работают с разным напряжением», — говорит Максим Семёнов, руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос».

Заказы на новые насосы СR95 и CR125 принимаются с 2 июля 2018 года, на насосы CR90 и CR120 — до 31 августа 2018 года включительно.

Насосы CR используются в самых разных отраслях промышленности. Они устанавливаются в системах технологического водоснабжения, ультрафильтрации, в бассейнах, применяются для перекачивания кислот и щелочей. Насосы пригодны для слабо агрессивных жидкостей и обладают высокой коррозийной устойчивостью. Ключевые преимущества CR — энергоэффективность, удобство технического обслуживания, компактность, возможность создания высокого давления с помощью всего одного устройства.

По материалам журнала «С.О.К»



