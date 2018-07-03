«АБС ЗЭиМ Автоматизация» проводит семинары для нефтегазовой отрасли

C 5 по 8 июня в г. Краснодар прошли семинары, организованные ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для специалистов ведущих проектных институтов. Директор по продажам Константин Филиппов, руководитель департамента Средств Автоматизации Александр Тимофеев и региональный менеджер по Южному Федерельному округу Алексей Горячев представили для ОАО «НИПИгазпереработка» (НИПИГАЗ, входит в Группу СИБУР), филиала ОАО «Гипротрубопровод» – «Краснодаргипротрубопровод» (входит в ОАО «АК «Транснефть») и проектных институтов ПАО «НК «Роснефть» актуальные решения для нефтегазового сектора.

В ходе семинара презентовались интеллектуальные электроприводы с блоками КИМ3, КИМ2 и КИМ1 во взрывозащищенном исполнении, их возможности решения поставленных задач, основные преимущества и удобства применения. Благодаря тесной работе наших специалистов с арматуростроительными предприятиями большинство электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставляются уже в комплекте с трубопроводной арматурой, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа систем автоматизации на объектах.

Не менее значимой темой стала презентация низковольтного оборудования – НКУ серии КСАТО на базе выдвижных блоков, а также шкафы управления во взрывозащищенном исполнении.

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» регулярно организует выездные семинары для представителей различных отраслевых предприятий, так их проведение способствует укреплению и развитию сотрудничества, и, в конечном итоге, повышает эффективность работы оборудования.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



