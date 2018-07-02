«Транснефть – ТСД» завершило протяжку дюкер в Краснодарском крае

ООО «Транснефть – ТСД» завершило протяжку дюкера под Крюковским сбросным каналом в рамках проекта по строительству линейной части магистрального нефтепровода «Нововеличковская - Краснодар» для поставки сернистой нефти. Общая протяженность дюкера составила 390 метров.

Дюкер - участок нефтепровода, прокладываемый на пересечении с искусственным или естественным препятствием: под руслом реки или канала, по дну глубокого оврага, под авто или железной дорогой. Дюкер состоит из нескольких труб, которые предварительно свариваются в «нитку» («плеть») и затем выполняется протаскивание в заранее подготовленную скважину.

Обустройство подводного перехода под Крюковским сбросным каналом выполнялось методом наклонно-направленного бурения, что предусматривало проведение дополнительного внутритрубного диагностического обследования дюкера методом «сухой протяжки» еще на этапе подготовки к протаскиванию. После проведения гидроиспытаний сваренных плетей, находящихся на монтажной площадке, сквозь трубопровод был пропущен внутритрубный инспекционный прибор - комбинированный магнитный дефектоскоп, производства АО «Транснефть – Диаскан». По итогам проверки дефекты не зарегистрированы.

В настоящее время ведется подготовка к проведению второго этапа гидравлических испытаний.

Параллельно, в рамках этого же проекта, завершены работы по внутритритрубной диагностике второго дюкера, предназначенного для протаскивания под Сбросным каналом МК-2 в Краснодарском крае. Диаметр трубы 530 мм, протяженность трубопровода, подвергшегося диагностике – 329 метров. По итогам проведенной диагностики дефектов не выявлено.

Завершение всех строительно-монтажных работ на подводных переходах запланировано на август 2018 года.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



