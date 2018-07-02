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В ЖУРНАЛЕ «ТПА» ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ ИЛЬМЫ О РАЗВИТИИ ЛИНЕЙКИ ИННОВАЦИОННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК «ИЛЬМКО»

02 июля, 2018 12

«ИЛЬМКО» - серия высокоэффективных комбинированных прокладок овального и восьмиугольного сечения для герметизации фланцевых соединений типа RTJ. Это уплотнение позиционируется как надёжное и высокоэффективное средство для герметизации неподвижных разъёмных герметичных соединений ответственного оборудования в различных отраслях промышленности. Благодаря использованию новых материалов в линейке фланцевых прокладок «ИЛЬМКО» появились уплотнения с повышенной температурной стойкостью для применения на оборудовании и трубопроводах под большим давлением.

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По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»


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