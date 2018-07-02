Danfoss разработал облачную технологию дистанционного контроля серии VACON 100 FLOW

Облачная технология Cloud-Control находит широкое применение в различных отраслях экономики. С ее помощью легко управлять конвейерным и грузоподъемным оборудованием, контролировать производительность холодильных установок и других систем, где применяются преобразователи частоты VLT. Включение VACON 100 FLOW в число поддерживаемых продуктов – очередной этап в цифровизации процесса управления частотно-регулируемыми приводами Danfoss Drives.

Серия VACON 100 FLOW оптимальна для регулирования расхода в системах водоподготовки и очистки сточных вод, а также в системах автоматизации зданий. Среди специализированных опций – обслуживание нескольких насосов, применение готовых прикладных программ. Частотный преобразователь повышает производительность и снижает энергопотребление при управлении насосами, вентиляторами, компрессорами. При этом облачная технология сокращает время на введение оборудования в эксплуатацию и обеспечивает регулирование технологических процессов в режиме реального времени.

Встроенные протоколы связи Ethernet и RS485 гарантируют эффективное интегрирование в системы автоматизации. Также доступны сетевые протоколы Modbus RTU, Metasys N2, BACnet MSTP, BACnet IP, Modbus TCP, Profinet IO и Ethernet IP.

При заказе комплекта оборудования Cloud-Control для использования с VACON 100 FLOW необходимо сделать соответствующий комментарий, чтобы получить специальное программное обеспечение.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



