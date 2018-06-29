Решения АО «Транснефть – Диаскан» получили правовую охрану в Евразийском регионе

АО «Транснефть – Диаскан» и ПАО «Транснефть» стали правообладателями двух Евразийских патентов на изобретения, исключительное право на которые после прохождения процедуры легализации будет действовать на территории Республики Беларусь, Казахстана и Азербайджана, стран-участниц Евразийской патентной конвенции в течение 20 лет. Данные патенты подтверждают исключительное право на следующие технические решения:

Изобретение «Носитель датчиков ультразвукового дефектоскопа», которое относится к конструкции носителя датчиков ультразвукового дефектоскопа, используемых в дефектоскопии трубопроводов малого диаметра. Оно позволяет повысить точность диагностической информации, полученной в результате пропуска внутритрубного инспекционного прибора по трубопроводу, за счет более компактного расположения ультразвуковых датчиков на носителе. Кроме того, это техническое решение повышает гибкость носителя датчиков при движении дефектоскопа и обеспечивает проходимость внутритрубным инспекционным прибором поворотов трубопровода малого радиуса.

Изобретение «Магнитная система поперечного намагничивания для внутритрубного дефектоскопа», сущность которого заключается в создании системы, позволяющей минимизировать погрешность определения дефектов за счет уменьшения взаимного влияния основных поясов магнитных модулей и улучшения равномерности распределения магнитного поля в окружном и продольном направлениях.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



