Чебоксарскому трубному заводу 15 лет

28 мая 2018 года один из крупнейших в Поволжье производителей полиэтиленовых труб – ООО «Чебоксарский трубный завод» – отметил своё 15-летие.

Чебоксарский трубный завод был создан в 2003 году как одно из дочерних предприятий Группы ПОЛИПЛАСТИК. До момента включения в состав Группы предприятие называлось ООО «Чебоксарский завод пластмасс» и находилось в п. Лапсары Чебоксарского района. Это была небольшая неблагоустроенная площадка, по территории которой в период межсезонья нельзя было пройти без резиновых сапог, и здание, в котором работали две экструзионные линии.

Чтобы обеспечить заводу перспективы роста и развития, руководство Группы ПОЛИПЛАСТИК приняло решение о переносе производства на новую территорию.

В декабре 2004 года ООО «ЧТЗ» переехало на новую производственную площадку в г. Новочебоксарк. Началась новая история Чебоксарского трубного завода.

На территории, где сегодня располагается предприятие, до 2004 года стояли корпуса УПТК «ГЭСстрой», территория была заброшенной, заросшей травой. Переезду завода предшествовала масштабная реконструкция старой площадки, которая проходила с мая 2004 по декабрь 2004 года:

– реконструкция трубного цеха, складских и офисных помещений;

– установка козловых кранов на складских площадях;

– монтаж всей инфраструктуры завода- водо-, электро-, теплоснабжения, канализации, линий связи.

24 июня 2005 года состоялось торжественное открытие ООО «ЧТЗ», на котором присутствовали первые лица Чувашии и руководство Группы ПОЛИПЛАСТИК.

2007 год – открытие производства предизолированных труб и фасонных изделий в ППУ изоляции для теплоснабжения.

2008 год – ООО «ЧТЗ» прошло сертификацию на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Сертификат выдан аудиторской компанией Bureau Veritas, основанной в 1828 году и входящей в число мировых лидеров в области сертификации, промышленного аудита, проверки соответствия стандартам в области качества, экологии, безопасности и охраны труда.

2009 год – начат выпуск новой модификации аппаратов для муфтовой ПЭ труб – ТРАССА М.

2013 год – освоение производства труб ПРОТЕКТ диаметром 630 мм.

2014 год – ООО «ЧТЗ» внедрило систему экологического менеджмента и было сертифицировано на соответствие требованиям не только стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, но и ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

2017 год – в ООО «ЧТЗ» внедрена система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.

На заводе освоен выпуск всех наиболее прогрессивных видов продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК. Здесь проходят испытания новые виды продукции. Для этого был построен испытательный полигон.

Основные направления производства Чебоксарского трубного завода:

– производство напорных полиэтиленовых труб для водо- и газоснабжения диаметром до 800 мм;

– производство труб и фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой, предназначенных для подземной и надземной прокладки тепловых сетей;

– производство труб и фасонных изделий из полиэтилена АРКТИК и АРКТИК-У с теплоизоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке, предназначенных для трубопроводов, транспортирующих воду, а также для напорной и безнапорной канализации;

– производство труб и фасонных изделий из полиэтилена ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС-У для безнапорных трубопроводов, предназначенных для строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации, водоотведения, сброса промышленных стоков в условиях низких температур окружающей среды;

– производство колодцев, камер и емкостей из полимерных материалов;

– производство накопительных и очистных установок с корпусами из полиэтилена, применяемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в строительстве, в быту;

– производство неразъёмных соединений полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов;

– производство аппаратов для муфтовой сварки полиэтиленовых труб.

В 2016 году освоено производство многослойных труб МУЛЬТИПАЙП для транспортирования воды (в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения), ЭЛЕКТРОПАЙП для защиты изолированных проводов и/или кабелей в электрических установках при подземной и открытой прокладке. Также освоено производство термоусаживаемых муфт для труб в ППУ изоляции.

В 2017 году освоено производство двуслойных труб для водоснабжения МУЛЬТИКЛИН.

Самое главное достижение Чебоксарского трубного завода – слаженный профессиональный коллектив. Это настоящая команда, которая работает как единый организм. С таким коллективом можно решить любые задачи. Есть на предприятии люди, работающие 13, 14 и 15 лет. Именно благодаря им стал возможным масштабный переезд на площадку г. Новочебоксарск и успехи, которыми предприятие по праву гордится. Главная цель предприятия – быть среди лучших в своей отрасли, развивать и модернизировать производство и собственные разработки, непрерывно двигаться вперёд.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



