Трубная Металлургическая Компания (ТМК) сообщает о решениях Совета директоров, который состоялся 21 июня 2018 года. На заседании, в частности, был избран председатель Совета директоров ПАО «ТМК» — им стал Дмитрий Пумпянский, а также подтверждены полномочия Александра Ширяева в качестве генерального директора компании. Кроме того, Совет директоров избрал членов Правления ТМК в составе: Александр Ширяев (председатель Правления), Андрей Зимин, Андрей Каплунов, Александр Клачков, Вячеслав Попков, Владимир Оборский, Тигран Петросян, Владимир Шматович.
По материалам пресс-службы ТМК