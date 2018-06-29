БЕСШУМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ POLYTRON STILTE PLUS – НОВИНКА ОТ «ЭГО ИНЖИНИРИНГ»

Шумовой эффект от спуска канализационных стоков особенно хорошо слышен в домах каркасного типа, где довольно слабая звукоизоляция. Дополнительные звуки бесцеремонно нарушают комфортную тишину в доме или в квартире, вызывая раздражение. Для решения этой проблемы систему канализации необходимо монтировать с применением бесшумных трубопроводов. Дилер российского завода ПРО АКВА, компания Эго Инжиниринг, представляет новинку на рынке инженерной сантехники – бесшумные канализационные трубы и фитинги отечественного производства Polytron Stilte Plus.

Продукция Polytron Stilte Plus производится по специальной технологии из качественного полипропиленового сырья с использованием высокоплотного композита. Это позволяет до минимальных значений понизить уровень корпусного и акустического шума. Трубы и фитинги этой марки выпускаются типоразмерами DN/OD 58, 110, 160 и 200 мм. Наружный диаметр продукции соответствует типоразмерам канализации стандарта SML, благодаря чему совмещение элементов системы происходит через стандартный соединительный хомут для чугунных труб.

В тубопроводах Polytron Stilte Plus исключено возникновение коррозии, а гладкая внутренняя стенка снижает риск засорения рабочего просвета трубы. Производитель дает гарантию на линейку Polytron Stilte Plus в десять лет, вся продукция российского завода «ПРО АКВА» проходит испытания в аттестованной лаборатории, а ее соответствие требованиям нормативных документов подтверждено сертификатами.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



